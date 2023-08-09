Aydın’da 5 şüpheli yakalandı

Aydın’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 3 saatlik denetimlerde 3 bin 697 kişi sorgulanırken, 5 şüpheli yakalandı.

Aydın’da 5 şüpheli yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler, 20.00-23.00 saatleri arasında 73 unsur ve 213 personelin katılımı ile “Vale ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Yönelik Denetim Uygulaması” gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 51 metruk bina, 236 umuma açık yer, 38 park bahçe ve 20 okul çevresi kontrol edildi. Denetim sürecinde toplam 3 bin 697 şahsın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Ayrıca kontrollerde bin 229 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 38 araca idari para cezası uygulandı, 12 araç ise trafikten men edildi.

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