Aydın'da arazi yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde mahalleye yakın bir alanda çıkan arazi yangını kısa sürece söndürüldü.

Aydın'da arazi yangını

İHA'nın haberine göre, yangın Karacahayıt Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yakın bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenle arazi yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği ekipleri yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevlerin büyüyerek mahalleye sıçramaması için yoğun uğraş verdi.

Ekiplerin etkin çalışmaları alevlerin kontrol altına alınması ile sonuç verirken, mahalle halkı kendilerini panikleten yangında büyük bir özveri ile görev yapan itfaiye personeline teşekkür etti.

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