Kazaya karışan araçlar alev topuna döndü

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kazaya karışan iki araç alev aldı. Olayda 5'i ağır toplam 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Kazaya karışan araçlar alev topuna döndü

(İHA) Polatlı ilçesi Gündoğan Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

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Edinilen bilgiye göre çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan 35 TMY 74 plakalı araçta patlama meydana geldi ve ardından kazaya karışan diğer aracında tutuşmasıyla iki otomobil de alev topuna döndü.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır oldu öğrenildi.

Yaralılar Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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