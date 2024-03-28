Aydın'da bir garip hırsızlık: Dükkanın önündeki çiçeği iki kez çaldılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde dükkanı olan Aykut Ünlü, havalandırmak amacıyla bitkisini dışarı koydu. Daha sonra bitkinin orada olmadığını fark eden Ünlü, kamera kayıtlarını kontrol ettiğinde süs bitkisinin bir kadın tarafından çalındığını gördü. Hırsıza çağrıda bulunan işletme sahibi kısa zamanda bitkisine kavuşmuştu.

Aynı bitki bu kez de başka bir kadın tarafından çalınmak istendi. Çiçeği çalarken suçüstü yakalanan kadın, 'Çok hoşuma gitti, ondan almak istedim' dedikten sonra yanında getirdiği poşeti de bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Yaşanan olaylar üzerine artık çiçeklerini dışarıya koymaya çekindiğini ifade eden Ünlü, “Artık dışarıya çıkarmıyoruz. Millet malını mülkünü kollar, biz çiçeğimizin peşinde koşturuyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.