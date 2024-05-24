Aydın'da çıkan yangın geceyi aydınlattı

Gece saatlerinde Efeler ilçesinin Kuyulu Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çiftçinin hayvanlarına vermek üzere topladığı saman yığını henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Samanlardan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle samanları hızla saran alevlere müdahale eden ekipler, yoğun çabalar sonucunda yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. Yangında büyük miktarda saman küle dönerken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.