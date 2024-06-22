Aydın’da dumanlar gökyüzünü kapladı

İtfaiye ekipleri ve işletme personeli, yangını söndürmek ve içerideki ürünleri kurtarmak için yoğun çaba harcadılar.

Olay, Ata Mahallesi Aydın Sanayi Ticaret İstihas Sitesi’nde (ASTİS) akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, depoda bulunan malzemeleri tehdit etti. Alevler hızla çatı katını sararken, yakındaki otluk alana da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İtfaiye, orman, sağlık, UMKE, AFAD, TOMA ve belediye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, TOMA'lar ve yangın söndürme helikopterleri ile müdahaleye başladı.

Ekiplerin çabaları sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, işletme personeli de içerideki ürünleri alevlerden kurtarmak için büyük gayret gösterdi. Koliler elden ele uzatılarak depodan güvenli bölgeye taşındı.

Olay yerine gelen yetkililer, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve diğer yetkililer, yangında can kaybı veya yaralanma olmamasının teselli kaynağı olduğunu belirttiler. Şu an için yangında kontrol altına alınmış durumda olsa da soğutma çalışmaları devam ediyor.