Aydınlı dağcı, Türkiye'nin çatısına tırmandı

Ağrı Dağı, zirvesine ulaşmak isteyen profesyonel dağcılar için önemli bir meydan okuma sunmaya devam ediyor. Aydın Dağcılık Spor Kulübü'nün (AYDAK) bir üyesi olan Berkay Çetin, bu meydan okumayı kabul ederek Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Zorlu koşullar altında gerçekleşen bu tırmanış sonucunda zirveye ulaşan Çetin, bu büyük başarıyı elde etti.

Kulübün etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Ağrı Dağı'nın 5,137 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanışını başarıyla tamamlayan sporcumuz Berkay Çetin'i kutluyoruz. Kulübümüzün bayrağını Türkiye'nin en yüksek noktasında dalgalandırması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Kendisine gelecek başarılarında da başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.