Aydında düzenlen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Kaynak: İHA
Aydında düzenlen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonun kapsamında 3 zanlı tutuklandı.

Aydın Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonların listesine bir yenisini daha ekledi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.S., İ.Y., L.A. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 15,57 gram metamfetamin de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S., İ.Y. ve L.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Müthiş kapışma nefes kesti Arkas finale yükseldi Spor
Müthiş kapışma nefes kesti Arkas finale yükseldi
Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Besiciler çaresiz Ekonomi
Hayvancılıkta alarm zilleri çalıyor. Besiciler çaresiz
Erden Timur konuştukça Galatasaraylılar coştu. Fenerbahçeliler sinirden çılgına döndü Spor
Erden Timur konuştukça Galatasaraylılar coştu. Fenerbahçeliler sinirden çılgına döndü
Esenyurt’ta doğalgaz patlaması. Her yer savaş alanına döndü Gündem
Esenyurt’ta doğalgaz patlaması. Her yer savaş alanına döndü
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte orkide bakımında işe yarar 5 bilgi İpucu
Orkide daha hızlı nasıl açar? İşte orkide bakımında işe yarar 5 bilgi
Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur" Gündem
Emekliler yaşadığı binaya bu pankartı astı. "AKP'lilerin selam vermek için bile uğramaması rica olunur"