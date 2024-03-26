Aydında düzenlen uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Aydın Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonların listesine bir yenisini daha ekledi.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.S., İ.Y., L.A. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 15,57 gram metamfetamin de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S., İ.Y. ve L.A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.