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Elektrikli soba evi küle döndürdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde site içerisindeki bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 08:16
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Aydın'da elektrikli soba evi küle döndürdü

Elektrikli soba evi küle döndürdü
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İHA'nın haberine göre, yangın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi Derici Mustafa Gürbüz sitesinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında akşam saatlerinde meydana geldi. Deniz B. ile Aynur Ö.'ye ait evde iddiaya göre elektrikli sobadan dolayı yangın çıktı. Dumanların apartman etrafında yükselmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Apartman sakinleri binayı tahliye ederken, olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evde maddi hasar meydana geldi. Yangın anında dumandan etkilenen ev sahibi Aynur Ö. olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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