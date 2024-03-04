Aydın'da ev yangını

Yangın, Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ev sahipleri kendi çabaları ile yangını söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın dolayısıyla mahallede kısa süreli panik oluştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.