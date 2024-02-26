Aydın'da feci kaza: Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Kaza, Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda saat 20:00 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre, A.E.(36) idaresindeki minibüs sürücüsü kavşağa geldiği esnada kırmızı ışık yandı. Ancak minibüs sürücüsü kırmızı ışıkta durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu esnada Ö.C.(16) hakimiyetindeki motosiklet sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşaktan çıktı. Hızla gelen minibüs, motosiklet sürücüsüne yandan vurarak savurdu. Metrelerce sürüklenen minibüs refüje çarparak durdu. Gelen ihbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ö.C.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlikesi devam eden 16 yaşındaki genç, burada yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü A.E. ile kazada ağır yaralanan Ö.C.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

A.E.'ye trafik ekipleri tarafından 53 bin 408 TL idari para cezası verilirken, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.