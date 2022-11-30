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Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı yakalandı

Aydın Nazilli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski jandarma yüzbaşı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:33
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Aydın'da firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı yakalandı

Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı yakalandı
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AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan eski jandarma yüzbaşı C.S'nin adresini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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