Firari FETÖ üyesi eski yüzbaşı yakalandı

AA'da yer alan haberde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan eski jandarma yüzbaşı C.S'nin adresini tespit etti.



Düzenlenen operasyonla yakalanan C.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.