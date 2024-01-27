Aydın’da hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahısların yakalanması içim Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan A.A. isimli şahsın yapılan sorgulamasında, 3 adet Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına yardım etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla tehdit, basit yaralama ve tehdit olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 90 bin TL para cezası olduğu belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.