Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S.E. idaresindeki 06 AFU 613 plakalı otomobile çarpan T.S. yönetimindeki 09 ER 677 plakalı otomobil, takla atarak ters döndü.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Takla atan otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkmayı başarırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda ikinci bir kazanın yaşanmaması için yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çekici marifeti ile takla atan otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)