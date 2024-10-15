Aydın'da işçi minibüsü ile tanker çarpıştı: 12 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Aydın'da işçi minibüsü ile tanker çarpıştı: 12 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde işçi servis minibüsü ile tankerin çarpışması sonucu meydane gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan S.A. yönetimindeki 09 P 5104 plakalı minibüs, L.G.'nin kullandığı 45 AP 576 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Devrilen minibüsteki 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Germencik ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan olaya müdahale eden polis memuruna M.T. idaresindeki 09 ABZ 972 plakalı otomobil çarptı. M.T. de hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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