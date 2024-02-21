Aydın’da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kadıkalesi Mahallesi Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre N.M. yönetimindeki 03 NB 282 plakalı otomobil, benzin istasyonundan kontrolsüz şekilde ana yola çıkınca seyir halinde olan O.İ. idaresindeki 09 K 88 46 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu otomobildeki N.Ç. ve sürücü N.M. hafif, çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda sıkışan M.K. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ağır yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.