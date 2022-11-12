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Aydın’da kumar operasyonu

Aydın’da yasadışı bahis ve kumar oynayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 11:20
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Aydın’da kumar operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

Aydın’da kumar operasyonu
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Aydın’da yasadışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri 20 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, özellikle Yasa Dışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ve terör ağırlıklı suçlarına ilişkin şüpheli şahısları yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede harekete geçen jandarma ekipleri 70 unsur ve 237 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonda 6 bin 797 şahsı sorgularken 20 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Kaynak: İHA)

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