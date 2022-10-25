Kumarhanenin tavanı çöktü

TELE1'in haberine göre, Girne’de, Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler, Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanan 2 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde devam ediliyor.