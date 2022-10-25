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Kumarhanenin tavanı çöktü

Girne’de, Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 09:27
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Kıbrıs'ta kumarhanenin tavanı çöktü. Kumar oynamaya giden kumarcılar şok yaşadı

Kumarhanenin tavanı çöktü
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TELE1'in haberine göre, Girne’de, Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler, Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, olayda ağır yaralanan 2 kişi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde devam ediliyor.

 

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