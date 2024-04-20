Aydın’da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları ve elektrik direğini devirdi

Kaynak: DHA
Aydın’da kuvvetli rüzgar 2 ilçede ağaçları ve elektrik direğini devirdi
Aydın’da kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaçlar ve elektrik direği devrildi. Devrilen direk sebebiyle Nazilli'nin Derebaşı ve Yavansu mahallerine elektrik verilemiyor.

Nazilli ve Buharkent ilçelerinde, bugün saat 04.00 sıralarında sağanak yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar başladı. Rüzgar çam ağaçlarını ve elektrik direğini devirdi. Belediye ekipleri günün ağarmasıyla birlikte devrilen çam ağaçlarını kesip temizlemeye başladı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yollar ise ağaçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ 2 MAHALLEDE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Nazilli’ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi’nde ise elektrik direği rüzgar nedeniyle devrildi. Derebaşı Muhtarı Mesut Tuncel, "Elektrik direğinin devrilmesi nedeniyle Derebaşı ve Yavansu mahallerine bugün elektrik verilemiyor" dedi.

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