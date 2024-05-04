Şerit ihlali yapan kamyon 2 aracı biçti, anne ve oğlu can verdi

Kaynak: İHA
Şerit ihlali yapan kamyon 2 aracı biçti, anne ve oğlu can verdi
Bursa’da şerit ihlali yapan kamyon karşı yönden gelen 2 aracı biçti. Kaza sonucu aynı araçta bulunan anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi’nde Fikret D.’nin kontrolündeki kamyonet ile yaptığı şerit ihlali cana mal oldu.

Kamyon, karşı şeritten gelen Rıdvan Y. hakimiyetindeki araca, ardından Ali Uğur idaresindeki araca çarparak yaklaşık 10 metre boyunca savurdu.

İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan anne Fadik Uğur ile oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü Rıdvan Y.’nin ise tedavisi sürüyor.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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