Aydın'da motosiklet kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır, iki kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da motosiklet kazası: 1'i ağır, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi Madenciler Kavşağında, Kuşadası yönünden ilçe merkezine seyir halinde olan Ömer B. kontrolündeki 48 ALA 426 plakalı motosiklet ile kavşaktan çıkan G.Ö. kontrolündeki 09 SM 212 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ömer B. ağır şekilde, yolcu konumunda bulunan Ahmet G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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