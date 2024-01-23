Aydın’da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklu

Kaynak: İHA
Aydın’da organize suç örgütlerine operasyon: 14 tutuklu
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ocak ayı boyunca yapılan operasyonlarda toplamda 14 şahıs tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-22 Ocak tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen toplamda 91 operasyon sonucunda 100 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 14’ü tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yapılan aramalar sırasında, 142 Gram Esrar, Amfetamin, 182 Gram Metamfetamin, 501 adet sentetik uyuşturucu hap, 12 Şişe alkollü içki, 158 adet tarihi eser, 2 bin 100 litre akaryakıt, 38 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mühimmat, 119 adet Tabanca Parçası ele geçirildi.

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