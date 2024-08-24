Aydın'da otomobil ile panelvan çarpıştı. 4 yaralı

Kaynak: AA
Aydın'da otomobil ile panelvan çarpıştı. 4 yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu'nda, A.A. (42) yönetimindeki 09 AID 159 plakalı otomobilin, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip, E.Y. (37) idaresindeki 09 FJ 128 plakalı panelvanla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan F.E. (45) ve S.Ö. (32) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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