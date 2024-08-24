İmamoğlu mikrofonu uzattı. Kılıçdaroğlu'nun sözleri düğüne damga vurdu

İstanbul'da gerçekleşen düğüne birçok CHP'li isim katıldı. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana oturduğu düğüne, Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

MİKROFONU İMAMOĞLU UZATTI

Düğünün nikah memuru olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu'na mikrofonu uzatırken, "Deneyimlerinizden çok güzel tavsiyeler olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BARIŞMAYI UNUTMAYIN"

Kılıçdaroğlu da, "Başkan (Ekrem İmamoğlu) güzel bir konuşma yaptın, aynı dilekleri paylaştığımı ifade edeyim" dedi.

Çiftlere tavsiyeler veren Kılıçdaroğlu, "Arada bir tartışacaksınız ama sakın ola ki barışmayı unutmayın. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizin mutluluğunuz toplumun mutluluğu demektir" şeklinde konuştu.

SOHBET ETTİLER

Barış Yarkadaş, nikah törenin ardından Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, ilçe ve belediye başkanlarının düğünün yapıldığı odada kahve içip sohbet ettiğini aktardı.