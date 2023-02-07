Otomobil sürücüsü ve bisikletli çarpıştı

İHA
Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
Gençlik Caddesi ile Kızılay Caddesi kesiminde A.K. idaresindeki bisiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisikletten düşen A.K. yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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