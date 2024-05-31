Aydın'da otomobildeki valizden 4 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: DHA
Aydın'da otomobildeki valizden 4 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin içinde valizde narkotik köpeği 'Gece' ile gerçekleştirilen aramada 4 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehre yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonrası dün gece otomobil takibe alındı.

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Umurlu Mahallesi'nde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile gerçekleştirilen aramada bagajın içindeki valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirdi. Otomobilde bulunan İ.Ç., G.Ç.ve M. A. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Şüpheli kişiler emniyetteki ifadelerinden sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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