Aydın'da otomobildeki valizden 4 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehre yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonrası dün gece otomobil takibe alındı.

Umurlu Mahallesi'nde durdurulan otomobilde narkotik köpeği 'Gece' ile gerçekleştirilen aramada bagajın içindeki valizde 4 kilo 900 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirdi. Otomobilde bulunan İ.Ç., G.Ç.ve M. A. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Şüpheli kişiler emniyetteki ifadelerinden sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.