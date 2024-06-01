Uyuşturucuyu sakladığı yer jandarmaları şok etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucuyu sakladığı yer jandarmaları şok etti

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucuyu şampuan kutusuna sakladı jandarmadan kaçamadı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, şampuan kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ile seyahat eden bir kişi, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına karşı yapılan denetim sırasında, Germencik gişeleri bölgesindeki otobanda bir yol kontrolü gerçekleştirildi.

Kontrol esnasında, bir yolcu minibüsünde bulunan ve ismi H.A. olarak belirtilen 25 yaşındaki bir şahsın çantasına, uyuşturucu arama köpeği tepki gösterdi.

Yapılan detaylı aramada, şampuan kutusunun içine folyo ile sarılmış uyuşturucu maddeler bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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