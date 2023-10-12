Aydın’da sahte alkol operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Nazilli’de M.G. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 55 litre etil alkol, 80 litre sahte içki, 1 adet 100cl içki, 6 adet 20cc içki aroması, 80 gram kubar esrar, 45 adet 7.65 mm fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.