Aydın’da sahte alkol operasyonu

Aydın Nazilli’de sahte okul imalatına baskın yapıldı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da sahte alkol operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Nazilli’de M.G. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 55 litre etil alkol, 80 litre sahte içki, 1 adet 100cl içki, 6 adet 20cc içki aroması, 80 gram kubar esrar, 45 adet 7.65 mm fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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