Aydın’da son bir günde 17 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirlikleri tarafından son 24 saat içerisinde aralarında; kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan K.T., istismar suçundan 15 yıl ceza ile aranan S.G.’nin de olduğu 2 yıl altı 11 şahıs, 2-5 yıl arası 3 şahıs, 5-10 yıl arası 1 şahıs, 10 yıl üstü 2 şahıs ile ifadeye yönelik 22 şahıs olmak üzere toplam 39 aranan şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.