Aydın’da son bir günde 17 şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Aydın’da son bir günde 17 şahıs tutuklandı
Aydın polisler tarafından son 24 saat içerisinde düzenlenen çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıslardan 17'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Asayiş Büro Amirlikleri tarafından son 24 saat içerisinde aralarında; kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan K.T., istismar suçundan 15 yıl ceza ile aranan S.G.’nin de olduğu 2 yıl altı 11 şahıs, 2-5 yıl arası 3 şahıs, 5-10 yıl arası 1 şahıs, 10 yıl üstü 2 şahıs ile ifadeye yönelik 22 şahıs olmak üzere toplam 39 aranan şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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