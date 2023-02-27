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Traktör kontrolden çıktı: 1 ölü

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ise hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 08:03
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Aydın'da traktör kontrolü kaybeden sürücü hayatını kaybetti

Traktör kontrolden çıktı: 1 ölü
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İHA

Olay, Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi Suatderesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilme esnasında sürücü traktörün altında kaldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri talihsiz adamı traktörün altından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalede sağlık personelleri traktör sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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