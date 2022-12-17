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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:44
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Aydın'da uyuşturucu baskını: 2 gözaltı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu
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Aydın'ın Çine ilçesinde 2 jandarma ekipleri tarafından 2 şüpheli şahsın evlerine yapılan baskında uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Ş.F. (35) N.M. (38) isimli şüpheli şahısların ev ve eklentilerine baskın düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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