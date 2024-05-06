Aydın’da geçen yıla göre azan leylek sayısı belli oldu

Aydın'da bulunan 17 ilçeye ait 107 mahallede yaşayan leylekler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından dikkatle sayıldı.

Geçen yıl 438 yuvada toplam 876 leylek tespit edilmişken, bu yılki sayım sonuçlarına göre leylek sayısı 74 azalarak 802'ye geriledi.

Her yıl Aydın'ın çeşitli ilçe ve mahallelerindeki leylek yuvalarını ve nüfuslarını kayıt altına alan EKODOSD Başkanı Sürücü, bu yılki araştırmasında leyleklerin çoğunlukla elektrik şirketlerinin kurduğu demir platformlar, cami kubbeleri, ev ve fabrika bacaları ile nadiren ağaçlarda kurduğu 401 yuvayı belirledi.

Sayım sırasında bu yuvalarda toplam 802 leylek saydığını ifade eden Sürücü, geçen yıla kıyasla leylek popülasyonunda 74'lük bir düşüş olduğunu vurguladı.

Bahattin Sürücü, "Geçen yılki sayımlarımıza göre 37 yuva ve 74 leylek eksik bulundu. En çok yuva barındıran yerleşim yeri Kuyucak ilçesine bağlı Yamalak beldesi oldu. Ayrıca Kuyucak'ın Azizabat ve Başaran mahalleleri, Nazilli'nin Çapa Hasan mahallesi, Hamzallı, Esenköy (Arpaz), Söke'nin Avşar mahallesi, Yenipazar'ın Direcik ve Gödrenli mahalleleri, Bozdoğan'ın Akçay Havzası, Köşk'ün Çiftlik mahallesi, Germencik'in Ovakaraağaç mahallesi, İncirliova'nın Osmanbükü mahallesi, Koçarlı'nın Çakırbeyli ve Yeniköy mahalleleri yuva sayısının en yoğun olduğu yerler arasında yer aldı" şeklinde konuştu.

Erken gelen leyleklerin yavrularının büyümeye başladığını ve bazılarının henüz yumurtada olduğunu gözlemlediğini belirten Sürücü, insan kaynaklı atıkların leylekler için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. "Elektrik telleri üzerindeki tehlikeli yuvaları yetkililere bildireceğiz. İnsanların attığı çöplerin leylek yavrularının sakatlanmasına ve ölümüne sebep olduğunu gözlemledik. Özellikle saman bağlamada kullanılan siyah plastik ipler, yavrular için büyük risk taşıyor. Bu tür atıkların çevreden derhal temizlenmesi gerekiyor. Leylekler, üreme dönemlerinde çevredeki yılan, kurbağa, balık, böcek, çekirge ve danaburnu gibi zararlıları tüketerek çiftçilere fayda sağlıyor. Çocuklu ailelerin, leylek yavrularının dünyaya geldiği bu günlerde çocuklarını leylek köylerine götürmeleri ve onlara leyleklerin doğadaki yaşamını göstermeleri önemli. Böylece çocuklar hem leylekleri hem de doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar" dedi.