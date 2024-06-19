Aydın Buharkent'te kaza: 3 yaralı

Ortakçı Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, tali yoldan ana yola çıkan H.A. yönetimindeki 35 EN 630 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta S.Y.'nin kullandığı 09 AİL 994 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 35 AZY 016 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan S.Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.