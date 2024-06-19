Aydın Buharkent'te kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Aydın Buharkent'te kaza: 3 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ortakçı Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, tali yoldan ana yola çıkan H.A. yönetimindeki 35 EN 630 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta S.Y.'nin kullandığı 09 AİL 994 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 35 AZY 016 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan S.Y., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw230645-01.jpg

aw230645-02.jpg

aw230645-03.jpg

aw230645-04.jpg

aw230645-05.jpg

Son Haberler
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı Spor
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı Dünya
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı Yaşam
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti Yerel Haberler
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız Spor
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü Yerel Haberler
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü