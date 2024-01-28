Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent kapsamında uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, ekipler M.Ö. (39) isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üstünde ve evinde yapılan aramalarda 25.5 gram metamfetamin, 10.25 gram esrar, 1 adet kıyılmış tütün sarma makinası, yaklaşık 4 kilogram tütün, 6 kutu makaron ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 630 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.