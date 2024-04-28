Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceği maçı açıkladı

Beyaz Futbol programının yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın Adana Demirspor karşısında elde ettiği 3-0'lık zaferi değerlendirirken ilginç bir konuya dikkat çekti.

Sinan Engin Sarı Kırmızılıların gelecek maçlar hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Engin'e göre, Süper Lig şampiyonluğu son haftaya kadar belirsizliğini koruyacak.

İŞTE SİNAN ENGİN'İN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Galatasaraylı oyuncular, performansları iyi ya da kötü olsun, kazanmayı biliyorlar. Sezon boyunca bu durum devam etti. Geçen sezon da birçok maçlarını az farkla kazanmışlardı. Avrupa maçlarından sonra sezonun başında önemli dönemeçleri başarıyla geçtiler.

ÖLÜM KALIM MAÇI OLACAK

Şampiyonluk ihtimalinin son haftaya sarkacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maç, adeta ölüm kalım savaşı olacak.

Kolay geçmeyecek bir mücadele olacak. Düşme hattı alev almış durumda ve Konyaspor henüz tam anlamıyla güvenli bölgeye geçemedi.

Aralarında sadece bir maçlık bir fark var. Ayrıca, Galatasaray'ın geçen sezonki zafer serisini Konyaspor'un sonlandırdığını hatırlatmak isterim. Yine aynısı olabilir.

MUÇİ'YE TEPKİ

Beşiktaş, Muci ve Musrati için toplamda 22 milyon Euro harcadı. Ancak bu iki oyuncu, Galatasaray kadrosunda yer bulamazlar. İlk 11 için uygun değiller. Bu nedenle Beşiktaş'ın transfer politikasının daha açık ve net olması gerektiğini düşünüyorum.