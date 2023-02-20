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Otoyol şantiyesinden 3 ton demir çalan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın-Denizli Otoyol şantiyesinde meydana gelen 3 ton demir hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli şahıs çaldığı demirler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:55
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Aydın-Denizli otoyol şantiyesinden 3 ton demir çalan şahıs yakalandı

Otoyol şantiyesinden 3 ton demir çalan şahıs yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Bozdoğan ilçesi Kazandere Mahallesi'nde arazide bulunan mermer kesme makinalarının çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırma sonucu E.E ve A.F.K. isimli şahıslar tarafından vinç ve kepçe ile hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Öte yandan Buharkent ilçesinde Ortakçı Mahallesi'nde Aydın-Denizli Otoyol şantiyesinden 3 ton demir çalınması olayı ile ilgili de yapılan çalışmada çerçevesinde M.A. isimli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilerek, şahıs evinde 3 ton demir ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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