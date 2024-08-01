Ayhan Akman Galatasaray'ı karıştırdı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hamza Akman, babası Ayhan Akman ile birlikte Danimarka'ya giderek Sonderjyske takımına imza attı.

Bu durum, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada Ayhan Akman'a yönelik eleştiriler arttı.

Sportif direktör yardımcılığı görevine devam eden Ayhan Akman'ın, transferlerde etkisiz kalması ve altyapıdan yetişen Hamza'yı takımda tutamaması, taraftarlar arasında görevini sorgulamalarına neden oldu.

Sosyal medya üzerinden sarı Kırmızılı taraftarlar ayhan Akman'a tepki gösterdi.

Transferde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da taraftarla Ayhan Akman'la birlikte Başkan Dursun Özbek'e de tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdiler.

47 yaşındaki Ayhan Akman, 1 Ocak 2023'ten beri Galatasaray'da çalışıyor ve daha önce Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor'un yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.