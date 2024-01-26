Ayı saldırısından kurtulmak için kendi kolunu kesti

Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün meydana gelen olayda gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayı tarafından saldırıya uğradı.

Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ elini ayı ısırdı. Olayın tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayının kuvvet uygulamasıyla kafese doğru çekildi.

Adamın saldırıdan kurtulabilmek için kendi kolunu bıçakla kestiği aktarıldı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin olmadığı ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.