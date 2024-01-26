Ayı saldırısından kurtulmak için kendi kolunu kesti

Kaynak: İHA
Ayı saldırısından kurtulmak için kendi kolunu kesti
Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısından kendi kolunu kesmek zorunda kalarak kurtuldu.

Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün meydana gelen olayda gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayı tarafından saldırıya uğradı.

aw128357-03.jpg

Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ elini ayı ısırdı. Olayın tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayının kuvvet uygulamasıyla kafese doğru çekildi.

Adamın saldırıdan kurtulabilmek için kendi kolunu bıçakla kestiği aktarıldı.

aw128357-02.jpg

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin olmadığı ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw128357-01.jpg

aw128357-04.jpg

Son Haberler
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı Magazin
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı
İmamoğlu'na camide provokasyon. 'Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil' diye cevap verdi Gündem
İmamoğlu'na camide provokasyon. 'Yaradan’a dua etmeye geliyorum, hava atmaya değil' diye cevap verdi
Son dakika..DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması Gündem
Son dakika..DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
Putin Ruslardan en az 3 çocuk istedi Dünya
Putin Ruslardan en az 3 çocuk istedi
Buzdolabınızın sağlık saçmasını istiyorsanız böyle temizleyin Sağlık
Buzdolabınızın sağlık saçmasını istiyorsanız böyle temizleyin
Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması Gündem
Erdoğan’dan İsveç ve F-16 açıklaması
Çayın bir mucizesi daha ortaya çıktı. Demlik demlik içeceksiniz Sağlık
Çayın bir mucizesi daha ortaya çıktı. Demlik demlik içeceksiniz