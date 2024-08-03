Ayıbalığı Koyu'ndaki izinsiz iskelenin sökümü başladı

Sivil toplum kuruluşlarının şikayetleri üzerine harekete geçen ve süreci titizlikle takip eden Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı yasal ve idari süreç sonucunda iskelenin sökümü başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun-Ildır Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Mordoğan Ayıbalığı Koyu’ndaki Akdeniz foklarının yaşam ve üreme noktalarına izinsiz kurulan demir iskelenin kaldırılmasını sağladı.

Kentin doğasını korumayı amaçlayan ve tüm canlıların yaşam hakkını gözeten Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yasal ve idari süreç sonucunda işletme demir iskelenin sökümüne başladı.

Süreçte neler yaşandı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki yazışmalar doğrultusunda yıkım sürecinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanması yönünde harekete geçildi.

Söz konusu mevzuata aykırı iskelenin kaldırılması için işletmeye 3 Mayıs 2024 tarihinde tebligat yapıldı ve 15 günlük süre tanındı. 15 günlük süre sonrasında iskelenin kaldırılmadığı Büyükşehir Belediyesi’nce tespit edildi. İskelenin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 22 Temmuz 2024 tarihinde yıkılmasına karar verilerek tüm kurumlara bilgilendirme yapıldı.

Ancak 22 Temmuz tarihinde yıkım alanına girilemedi. Denizden iskeleye ulaşılmaya çalışıldı ancak yüzen vatandaşların bulunması nedeni ile can güvenliği hassasiyeti gözetilerek işlem sonlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi yeniden yıkım yapılmasına karar vererek 2 Ağustos 2024 tarihini belirledi ve ilgili tüm kurumlara bilgilendirme yaptı.

1 Ağustos 2024 tarihinde işletme tarafından mevzuata aykırı iskelenin söküm işlemine başlandığı bilgisi yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Yıkım tarihi olan 2 Ağustos’ta alanda söküm işleminin devam ettiği gözlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri belirlenen sürede söküm işlemlerinin tamamlanmasına yönelik tutanak tutarak alandan ayrıldı.