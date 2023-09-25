Aykut Kocaman'ı ilk kez gülerken göreceksiniz

Aykut Kocaman'ın yıllar önceki bu videosunu izleyen futbolseverler "Aykut'u ilk kez gülerken görüyoruz" yorumunda bulundular.
30 yıllık video sosyal medyada yeniden gündem oldu.
1990'lı yılların başında TRT Spikeri Hüseyin Başaran'ın Aykut Kocaman'a yaptığı bir kamera şakası gündem oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçını anlattığını sanan Aykut Kocaman, Sarı Lacivertli takımın Ankaragücü olduğunu anlamasıyla komik anlar yaşandı.
Aykut Kocaman'ın yıllar önceki bu videosunu izleyen futbolseverler "Aykut'u ilk kez gülerken görüyoruz" yorumunda bulundular.
30 yıllık video sosyal medyada yeniden gündem oldu.