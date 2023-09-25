Aykut Kocaman'ı ilk kez gülerken göreceksiniz

1990'lı yılların başında TRT Spikeri Hüseyin Başaran'ın Aykut Kocaman'a yaptığı bir kamera şakası gündem oldu. Beşiktaş Fenerbahçe maçını anlattığını sanan Aykut Kocaman, Sarı Lacivertli takımın Ankaragücü olduğunu anlamasıyla komik anlar yaşandı.