Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremden büyük yara alan Hatay’da, depremin üstünden 7 ay geçmesine rağmen hekim sorunu devam ediyor. Şehirdeki hastanelerde uzman doktor, ekipman ve ödenek eksikliği sebebiyle ameliyatlar erteleniyor.

Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında Hatay’da hekim sorunu baş göstermeye devam ediyor.

Depremlerden en çok etkilenen il olan Hatay’daki hastanelerin durumu iyi değilken, Hatay’da yer alan devlet hastanelerinde uzman doktor, ekipman ve ödenek eksikliği yaşandığı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, kentteki hastanelerin doktor, branş, ekipman, bütçe, altyapı ve ulaşım sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

"KOŞULLAR İYİ HALE GETİRİLMİYOR"

TBMM Başkanlığı’na sunulan Meclis Araştırması talebinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı: “Depremler sonrası, çevre hastanelerin kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Samandağ Devlet Hastanesi’nin iş yükü ağırlaşmış, ekipman yetersizliği nedeniyle depremzedelere hizmet vermekte birçok aksaklık yaşanmıştır. Ekipman desteği, uzman doktor, yeterli ödenek ve personelin sağlanmamasından ötürü talepleri karşılayamaz hale gelmiştir.

B sınıfı hastanelerde bulunması gereken kardiyoloji, nöroloji gibi branş uzmanları konusunda yetersiz kalınmıştır. Ameliyat koşullarının iyileştirilememesinden dolayı bir süre acil doğum dışında operasyonlar gerçekleştirilememiştir. Seçim dönemine yaklaşılırken büyük bir gösteriş ile temel atma töreni yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin yapımı seçimden önce hemen tamamlanmış ancak hizmete girdikten birkaç gün sonra hastaneyi su basmıştır. İlk su baskının üzerinden aylar geçmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması sebebiyle hastanede tekrar su baskını yaşanmıştır. Halihazırda sayı ve nitelik açısından yetersiz olan ekipmanların su baskınları sonucu zarar görmesi hastanenin hizmet verme olanağını azaltmıştır.”

Depremzedelerin temel sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı da vurgulanarak şöyle devam edildi: “Hatay ilindeki hastanelerin doktor, branş, ekipman, bütçe, altyapı ve ulaşım sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması adına meclis araştırması komisyonu kurulmalı.”

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