Depremzedeye vergi borcu çıkardılar. Depremde her şeyini kaybeden insana bu yapılır mı

Antakya'da 19 yakınını kaybeden ve çadırda yaşayan depremzededen vergi borcu istendi. Yardım beklerken borç çıkartılan depremzede yıkılan dükkânı için kapanış bildirimi yaptığını belirterek “Bu kadar da olmaz” dedi.

Depremzedeye vergi borcu çıkardılar. Depremde her şeyini kaybeden insana bu yapılır mı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde su ve barınma gibi temel ihtiyaç sorunları hala çözülmüş değil.

Depremlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen çadırlarda yaşayan ve saatlerce temiz su sırasında bekleyen depremzedelere vergi borcu çıkarıldı.

Cumhuriyet'ten Rabia Yılmaz'ın haberine göre, Depreme Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan, ablası, eniştesi ile yeğenleri başta olmak üzere 19 yakınını kaybeden, aylardır akrabasının köydeki evinin bahçesine kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veren Mesut Yetek’ten (55), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi” ve “Yıllık Gelir Vergisi” olarak düzenlenen belgeler ile 1571 TL talep edildi.

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"EVİMİZ İŞYERİMİZ YIKILDI DEVLET 6 AYLIK VERGİ BORCU ÇIKARIYOR"

Depremin üzerinden yedi ay geçmesine karşın hâlâ devletten yeterli yardım alamadıklarına dikkat çeken Yetek, “Vergi borcunun dekontlarını bana dükkânın muhasebecisi gönderdi. Devlet bize altı aylık vergi çıkarıyor. Biz depremzedeyiz, evimiz, işyerimiz yıkıldı. Hiçbir yerde de çalışmıyoruz. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Bu kadar da olmaz. El insaf” ifadeleriyle isyanını dile getirdi.

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"SEN BİZE YARDIM EDECEĞİN YERDE GELİP BOĞAZIMIZA ÇÖKÜYORSUN"

Depremde yıkılan dükkânı için kapanış bildirimini 28 Temmuz’da yaptığını belirten Yetek, “Dükkân için yedinci ayın 28’inde dilekçe verdim ve kapattırdım. Ama altı aylık vergi gönderdiler. Sen bize yardım edeceğin yerde gelip boğazımıza çöküyorsun. Zaten bir yerde çalışmıyoruz. Devlet desteği ve yardımı yok, AFAD’dan hiçbir yardım yok... Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkân yıkıldı, enkazı bile kaldırıldı. Ne işim ne param kaldı... Hiçbir şeyim kalmadı benim” dedi.

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ÇADIRDA YAŞAYAN DEPREMZEDEYE OKUL KAYDI İÇİN FATURA SORULDU

Yetek daha önce aylardır konteyner başvurularına yanıt verilmediğini belirterek barınma sorunu nedeniyle çocuklarını okula gönderemediklerini söylemişti. Üç çocuğunun kayıt nakli için kendisinden elektrik ya da su faturası istendiğini aktaran Yetek, “Ben çadırda yaşıyorum, faturayı nereden bulayım?” diye konuşmuştu.

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