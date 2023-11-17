Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Aylin Anıl Arslan İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Arslan’ın sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada “Seçim sonrası dönemde her muhalif aday ve ittifak partilerine gönül veren seçmenler gibi büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadım ama siyasi mücadeleye devam kararı aldım.

Partinin önerisi ve oluru ile Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevine atandım.

Bugüne gelindiğinde; 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının alınmasının başta ittifakla iktidara karşı kazanılmış büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesi olmak üzere, ülkenin menfaati açısından bir çok olumsuz sonuçlar doğuracağı aşikardır.

İYİ Parti tarafından alınan bu karar ve son dönemde yapılan açıklamaların belediye seçimlerinde de AK Parti ve Cumhur ittifakını destekler ve mevcut iktidarı güçlendirir nitelikte olması sebebiyle İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa ediyorum.

28.Dönem Hatay Milletvekili adaylığım döneminde ve görevim sürecinde birlikte yol yürüdüğüm, çalışmaktan onur duyduğum tüm arkadaşlarıma ve İYİ Partililere teşekkür ediyorum.” dedi.

Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Şansal Büyüka 'Kulaklarıma inanamıyorum' diyerek açıkladı. Hangi kulüp başkanı hangi hakemi kontrol ediyor
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı Yaşam
Aracını pazar yerine bıraktı, esnafın bulduğu çözüme çok şaşırdı
Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı Spor
Ronaldo şov yaptı, Portekiz Lihtenştayn'a acımadı! Mirza Şeker yazdı
A Milli Takımımız Berlin'de Spor
A Milli Takımımız Berlin'de
Anadolu Efes'e İtalya'da şok Spor
Anadolu Efes'e İtalya'da şok
Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi Spor
Tarık Biberovic rekor kırdı, Fenerbahçe'ye yetmedi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı... Ekonomi
Dolar sahipleri ters köşe oldu! Merkez Bankası'nın 6 gün sonra açıklayacağı karar ortaya çıktı...