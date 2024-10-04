AYM önünde terörist başı Öcalan’a özgürlük istediler. Avukatlardan skandal eylem

Ankara’da bir araya gelen yüzlerce avukat, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için yapılan başvuranlara haklı bir nedenle yanıt vermeyen Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem gerçekleştirdi. AYM önünde gerçekleştirilen eyleme Öcalan’ın avukatları, baro başkanları, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri ve Ayla Akat Ata da eyleme katıldı.

"GİZLİ VE ÖZEL YARGILAMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Avukatlar “İmralı’da hukuk uygulansın, tecride son verilsin” yazılı pankart açtı. Avukatlar adına açıklamalarda bulunan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak, terörist Abdullah Öcalan’ın tutulduğu İmralı’da hukukun, temel hak ve özgürlüklerin sürekli bir biçimde askıya alındığına vurgu yaptı.

Çakmak, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Avukat, aile ve vasi görüşmelerinin dünyada eşine rastlanılmayacak düzeyde yasaklandığı, avukat ve aile ziyaret yasaklarıyla ilgili idari ve yargısal sürecin hukuka aykırı bir şekilde avukatlardan gizli yürütüldüğü, avukatlık mesleğinin icra edilemediği, dünya ile olan tüm bağlarının koparıldığı, 42 aydır hukuki ve insani hiçbir haberin alınamadığı, hukuki ve insani bir denetimin yapılamadığı, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin ortadan kaldırıldığı, olağanüstü koşullarda, olağanüstü rejimle yönetilen bir mekan durumundadır.

İmralı Cezaevi’nde, mahpuslara yönelik üç ayda bir yinelenerek devam ettirilen disiplin cezaları gerekçe gösterilerek aile görüşmelerini engelleme uygulaması, yıllardır kesintisiz bir şekilde devam ettirilmektedir. Disiplin soruşturmaları, disiplin cezaları ve bunlarla ilgili infaz süreci, avukatlarının tüm başvurularına rağmen avukatlardan gizli yürütülmekte; UYAP kayıt talepleri, delil, dayanak ve belge talepleri reddedilmekte."

"AYM KARAR VERMİYOR"

Çakmak açıklamanın devamında şunları söyledi, "Açıkladığımız bu ve benzeri sayısız insanlık dışı muameleye karşı 2015 yılından bu yana Anayasa Mahkemesi’ne İmralı Cezaevi’ndeki mahpuslar adına yapılan tüm başvurular zamana yaydırılarak etkisizleştirilmektedir. Özellikle haber alamama (Incommunicado tutulma) halinin kaldırılmasını amaçlayan ziyaret yasakları, aldatıcı ve inandırıcı olmayan disiplin cezaları, yasal ve maddi temeli olmayan avukat ve telefon yasaklamalarına karşı 9 yıla yayılmış şekilde yapılan ellinin üzerinde başvuru bulunmaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesi, İmralı Cezaevi'nde uygulanan ve giderek ağırlaştırılan tecrit koşullarına karşı yapılmış bu başvurular hakkında karar vermekten kaçınarak yaşanan bu hukuksuzluğun sürdürülmesinde etkili bir rol oynamaktadır.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya yakın zamanda yaptığı bir konuşmada şunları ifade etmiştir: ‘Haktan uzak yaşayan, haksızlıktan yakayı kurtaramaz. Bir topluluğa olan kininiz, hırsınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adalet timsali hâkimler olun. Hiçbir neden, sizi hiçbir zaman hakkı ayakta tutmaktan alıkoymasın; adaletsiz davranmaya yöneltmesin. Yapılan zulümlere ırk, din, dil, renk vb. hiçbir ayrım yapılmadan bir an önce cesaretle ve adaletle müdahale edilmelidir. Bu; insan olmanın zorunlu bir sonucu, yaşamsal bir vicdani borcudur."