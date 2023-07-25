Aynı anda hem selden hem de yıldırımdan kurtuldu. Kurtuluşun böylesi görülmedi

Kosta Rika’da meydana gelen olayda selden kaçmaya çalışan bir adamın olduğu yere yıldırım düştü. Şanslı vatandaş ikisinden de kurtulmayı başardı.

Aynı anda hem selden hem de yıldırımdan kurtuldu. Kurtuluşun böylesi görülmedi

Kosta Rika bir yandan yoğun yağışla mücadele ederken bir taraftan da sık sık düşen yıldırımlar vatandaşı zorluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise yürekler ağızlara gelirken, vatandaşın felaketlerden kurtuluş mücadelesi izleyen herkesin gerilmesine neden oldu.

Adeta korku filminden bir sahne gibi olan görüntülerde bir vatandaş selin geldiğini gördüğü için koşarak köprüden karşıya geçmeye çalıştı. Tam köprüyü geçtiği anda ise ikinci şoku yaşadı ve bulunduğu yere yıldırım düştü. İkisinden de kurtulmayı başaran vatandaşın yaşadıkları için ‘adeta film sahnesi’ yorumları yapıldı.

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