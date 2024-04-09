Aynı dakikada 2 kaza 3 yaralı

İlk kaza çoban mevkiinde meydana geldi. Bölgeden edinilen bilgilere göre Düzce’den Akçakoca istikametine seyir halinde olan 23 yaşındaki Bayram K. idaresindeki 81 ADD 800 plakalı otomobil, endüstri meslek lisesi önünde tam da o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki İsmail G.’ye çarptı.

Meydana gelen kazanın etkisi ile savrulan yaşlı adam refüje düştü. İhbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Bayram T. ve İsmail G. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aynı dakikalarda meydana gelen 2. kaza ise D-655 karayolu Beçi Kavşağında oldu. Kaza yerinden edinilen bilgilere göre Akçakoca’dan Düzce istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile İlhan T. ve Turan U. idaresindeki 81 ABR 556 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İki otomobilin arasında kalan Ferdi T. idaresindeki 81 ADP 428 plakalı motosiklet sürücüsü ise savruldu. Kazada Motosiklet sürücüsü Ferdi T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kısa süreli kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.