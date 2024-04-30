Aynı evi iki kez kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA
Aynı evi iki kez kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da bir eve iki kez silahlı saldırıda bulundukları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametin 2 gün ara ile kurşunlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip zanlıları tespit eden ekipler, H.G, M.Y. ve G.K'yi olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca, 12 fişek ve 1 motosikletle gözaltına aldı.

Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlıların motosikletle geldikleri adrese ateş açarak kaçtıkları görülüyor.

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