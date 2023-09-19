Aynı işyerine bir hafta arayla iki silahlı saldırı

Küçükçekmece'de, işyerine bir hafta arayla müşteri gibi giren 2 ayrı kişi, dükkan sahibine silahla saldırdı. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Aynı işyerine bir hafta arayla iki silahlı saldırı

Olay, 22 Ağustos Salı günü İstasyon Mahallesi'nde ambalaj ve temizlik işi yapılan bir dükkânda meydana geldi. Dükkâna müşteri gibi gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibi Fatih Aslan'a doğrulttu. Silah tutukluk yapınca, Aslan saldırganın üzerine atladı. İkili arasında arbede yaşandı. Yaşanan boğuşma sırasında şapkalı saldırgan, Aslan'ın kafasına silahın dipçiği ile vurarak kaçtı.

AYNI KİŞİYE TEKRAR SALDIRI DÜZENLENDİ

Kafasından yaralanan Aslan, hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bir hafta sonra aynı iş yerine bir kişi tarafından tekrar saldırı düzenlendi. İş yerine gelen cerrahi maskeli bir kişi, kapıyı açıp fiyat sordu. Ardından iş yeri sahibi Fatih Aslan'a doğru ateş açtı. İş yeri sahibi şans eseri ikinci saldırıdan da yara almadan kurtuldu.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, yaptıkları çalışmada iki saldırganı da iş yerinin önüne getiren kişinin M.S. olduğunu belirledi. Polis, güvenlik kamera görüntülerini de inceleyerek M.S.'nin Yenibosna'da oturduğunu tespit etti. Gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polisin, iki saldırganın yakalanması için çalışması sürüyor.

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