Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

İzmir Narlıdere'de el freni çekilmeyen otomobil hareket edip okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Okul önünde bulunan 2 çocuk ile 2 velinin son anda kurtulduğu kaza kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı yerde 18 gün önce de benzer bir kazanın yaşanması dikkat çekti.

Kaza, 18 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veliyi koşarak gelip uyardığı görüldü. 4 kişi son anda kurtulurken, otomobil okulun bahçesine duvarı kırıp girdiği ve çevredekilerin yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

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18 GÜN ÖNCE DE BENZER KAZA YAŞANMIŞTI

1 Ekim'de ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarparak yaralanmalarına neden olmuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı.

Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

İzmir'de kontrolden çıkan araç okulun bahçesine girdiİzmir'de kontrolden çıkan araç okulun bahçesine girdi

Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

Aynı okulda 18 gün arayla ikinci kaza! Bu kez de el freni çekilmeyen otomobil okula daldı

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