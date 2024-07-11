Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı

İstanbul'da iş yeri kameralarına yansıyan hırsızlıklar bu kadar da olmaz artık dedirtti. Biri işyerinden palet çalarken bir diğer hırsız da çiğ köfte dükkanının önünden ayran çaldı.

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yeri önünden palet ve başka bir iş yeri önünden ise ayran çalındı. "Bu kadarına da olmaz" dedirten hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Arnavutköy'de iki farklı işyeri önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen hırsızlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde bir çiğ köfteci önüne toptancı tarafından bırakılan ayranlar kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.


Bir zincir marketin önündeki boş paletler de hırsızların hedefi oldu. "Bu kadarına da pes dedirten hırsızlıklar" güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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